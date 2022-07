SP: Pedófilo é preso após sequestrar duas crianças

O idoso Jesus Cordeiro Azevedo, de 66 anos, foi preso após sequestrar duas crianças de 11 e 9 anos, em Bauru (SP). De acordo com a Polícia Civil, o homem já havia sido preso por estupro de vulnerável e estava em liberdade quando conheceu os filhos de uma vizinha, que já havia sido alertada sobre o passado do pedófilo. As informações são da Band TV.

Conforme as investigações, o idoso usava as redes sociais para se aproximar das vítimas. A mãe dos meninos é envolvida com o tráfico de drogas e fugiu de casa deixando as crianças com a avó. Se aproveitando da história, Jesus Cordeiro fez chantagem emocional com as vítimas dizendo que a mãe era mentirosa e chata e, por isso, teria saído da cidade.

Com isso, o criminoso convenceu os meninos a entrar em um carro. Uma outra criança, vizinha da família, percebeu que os amigos estavam saindo com um estranho e anotou a placa do veículo. Um dia após o sumiço, a avó acionou a Polícia Militar.

A corporação conseguiu localizar o carro que estava abandonado em um acostamento da estrada sp-261 que liga Biriri a Boraceia. Segundo testemunhas, o homem ainda obrigou as crianças a caminharem mais de 80km.

Depois de serem resgatadas, as crianças passaram pelo exame de corpo de delito, que não apontou sinais de violação sexual. No entanto, segundo depoimento informal dos menores, os dois tomaram banho e dormiram com o pedófilo. O idoso foi preso em flagrante.