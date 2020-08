SP: Pastor é preso em flagrante por sequestro e estupro de criança de 9 anos

O pastor Sérgio Gomes, de 43 anos, foi preso em flagrante por sequestro e estupro de uma criança de 9 anos em Taboão da Serra (SP), na quinta-feira (20). De acordo com a polícia, o pastor da Igreja Assembleia de Deus sequestrou a menina, com a justificativa de que a levaria para almoçar. As informações são do 1º Jornal, da Band TV.

Conforme a mãe da criança, após o sumiço do pastor, ela e um homem foram à delegacia fazer a denúncia. A Polícia Militar fez buscas e localizou o acusado chegando na casa da mãe da criança com a vítima.

Segundo a polícia, a menina contou que havia sido abusada sexualmente dentro da igreja e essa não teria sido a primeira vez. O acusado foi preso em flagrante, mas negou o crime. Também à polícia, a esposa do suspeito, que está grávida de 7 meses, disse que desconfiava do marido e do excesso de carinho pela menina.

Ainda de acordo com a Band TV, a criança passou por exames no Hospital Pérola Byington. No carro do acusado foram encontrados objetos como brinquedos, brilho labial e doces. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de Taboão da Serra.

