Passageiro faz ‘deboche’ dizendo que levava bomba em sua bagagem e voo de Guarulhos para Teresina atrasa quatro horas

Um voo de Guarulhos, na Grande São Paulo, para Teresina, no Piauí, sofreu um atraso de quase quatro horas após um passageiro fazer uma brincadeira “em tom de deboche” sobre sua mala conter uma bomba, na segunda-feira, 2. Segundo a Polícia Federal, as autoridades foram acionadas depois da administração do Aeroporto de Guarulhos receber a informação de que um homem de 53 anos continha um objeto explosivo na sua bagagem.

Resumo:

A Polícia Federal foi acionada pela administração do aeroporto após o passageiro “brincar” dizendo que levava uma bomba;

Após nova inspeção das bagagens, nada ilícito foi encontrado pelas forças de segurança;

Conduzido à delegacia, o homem disse que não citou tal palavra em nenhuma de suas declarações;

O voo foi liberado pelas autoridades cerca de quatro horas depois do horário previsto.

De acordo com o que revelou a Polícia Federal em comunicado, o passageiro teria dito a um funcionário do aeroporto que sua mala carregava um explosivo, quando questionado por um funcionário se em sua bagagem havia algo de metal.

A afirmação causou pânico após um casal ouvir a conversa que o homem estava tendo com o funcionário. Depois disso, os protocolos de segurança foram todos imediatamente acionados para conter a ameaça.

O homem que causou toda a confusão estava em São Paulo, mas havia partido de Chapecó, em Santa Catarina. Após conduzido à delegacia, o passageiro negou ter citado a palavra “bomba”. A Polícia Federal relatou que um RDF (Registro de Fato) foi instaurado que pode resultar em medidas criminais e administrativas.

Ainda conforme a Polícia Federal, a aeronave foi movida para uma área isolada do aeroporto assim que a denúncia foi feita, local onde todos os passageiros foram desembarcados. As bagagens teriam passado por uma nova inspeção com detectores de explosivos e raio-x, mas nada foi encontrado pelas autoridades.

Em nota, a LATAM, empresa responsável pelo voo, informou que a viagem programada para começar às 14h50 foi liberada pela Polícia Federal e decolou às 19h. “Durante o procedimento, a LATAM prestou toda assistência aos passageiros”, afirma a companhia aérea.

