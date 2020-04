SP: Paciente com coronavírus foge de hospital e é recapturado

Um homem fugiu de um hospital de Jundiaí, no interior de São Paulo, na noite de terça-feira (7). Ele está com suspeita de Covid-19 e saiu da unidade hospitalar sem documentos e usando a roupa de internação. O paciente foi localizado na mão de quarta-feira (8). As informações são do jornal Agora.

De acordo com um agente de segurança do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, o homem estava internado desde o último dia 31. Ele deu entrada no hospital com sintomas como febre alta, tosse e falta de ar.

O homem estava na enfermaria do hospital sendo medicado com antibióticos. “[O paciente] estava estável e então receberia alta. Porém, como os sinais eram muito característicos da doença [Covid-19], necessitava permanecer em isolamento”, diz trecho do boletim de ocorrência.

Ainda de acordo com a instituição de saúde, o homem teria afirmado morar na rua e, por isso, seu caso é acompanhado pelo Serviço Social do hospital. Ele foi encontrado no bairro Ponte São João, de onde foi levado novamente à unidade de saúde.