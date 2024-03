SP: oito menores infratores fogem de unidade da Fundação Casa

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/03/2024 - 15:31 Para compartilhar:

Oito menores infratores que estavam na Fundação Casa da Vila Leopoldina, localizada na Avenida Doutora Ruth Cardoso, zona oeste de São Paulo, fugiram durante a tarde do domingo, 10. Um dos adolescentes foi detido pelas autoridades e outros sete seguem foragidos.

Em contato com a IstoÉ, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que os infratores teriam rendido agentes de segurança e fugido. De acordo com o Hora Um, da TV Globo, os jovens estariam recebendo uma medicação no momento do ocorrido.

Na ocasião, um funcionário teria sido ameaçado e os infratores deixaram a unidade após outros agentes de segurança irem à enfermaria para ajudar a vítima rendida. A Polícia Militar foi acionada e iniciou as buscas com apoio de um helicóptero. Um dos foragidos foi detido posteriormente.

Conforme o Hora Um, o judiciário e as famílias dos infratores foram avisadas sobre o ocorrido. A Corregedoria Geral da Fundação Casa abriu uma sindicância para apurar o incidente.

O caso foi registrado como dano, associação criminosa, lesão corporal, evasão mediante violência contra pessoa no 91º DP (Ceasa) e as buscas das forças de segurança continuam no intuito de localizar os outros foragidos.

