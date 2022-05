SP: Mulher mata companheiro a facadas após desentendimento

O jovem Luciano Augusto Martins de Souza, de 28 anos, foi morto a facadas no sábado (7), em Santa Cruz das Palmeiras (SP). De acordo com a Polícia Militar, a companheira dele, Alessandra Barbosa de Souza, foi presa em flagrante após confessar o crime. As informações são do G1.





Segundo os agentes, o casal teria tido um desentendimento. Conforme o depoimento de Alessandra, os dois haviam passado a noite consumindo droga e álcool. Em um determinado momento, eles começaram a discutir e Luciano a empurrou quatro vezes contra a parede.

Ainda segundo a mulher, ela pegou uma faca, “mirou” a perna da vítima e desferiu de três a quatro golpes. Depois, a mulher acionou o socorro e ligou para a PM. Os agentes afirmaram no boletim de ocorrência que Alessandra estava visivelmente alterada. Ao chegarem no local, ela começou a dizer que só queria dar um susto, dar uma facada na perna.

A vítima morreu no local do crime. A mulher foi detida e a faca usada no crime foi apreendida. O corpo de Luciano foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São João da Boa Vista.