SP: Mulher fica ferida após abrir buquê de flores com bomba escondida

Uma mulher foi internada na noite desta terça-feira (5) após abrir um pacote com um buquê de flores e uma bomba escondida em Francisco Morato, na região metropolitana de São Paulo. Edileuza Ramalho, de 49 anos, recebeu o “presente” no último sábado (2). As informações são do G1.

Ela estava viajando e durante esse período o pacote permaneceu sobre uma mesa. Na quinta-feira (5), Edileuza foi trabalhar e na volta foi ver o que tinha recebido. Assim que abriu o pacote houve uma explosão que destruiu o telhado do imóvel e a porta do banheiro.

A vítima foi socorrida e está internada em observação na Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato. Jonathan, filho de Edileuza, também estava na casa e afirmou ao G1 ter sido arremessado a um metro de distância com a força da explosão.

De acordo com Jonathan, a suspeita é de que o pacote com a bomba tenha sido enviado pelo ex-namorado da mãe. Em dezembro, Edileuza terminou o relacionamento ao descobrir que ele era casado. Segundo o filho, o homem não aceitou o rompimento. O caso foi registrado na Delegacia Central de Francisco Morato.

Veja também