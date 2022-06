SP: Mulher esfaqueia garota de programa e ateia fogo em carro ao flagrar traição do marido

A Polícia Civil instaurou na terça-feira (7) um inquérito para investigar uma tentativa de homicídio. O delegado Felipe Carbonari informou que uma mulher flagrou o marido com duas moças dentro da residência do casal, localizada na Estrada São Benedito, em Campo Limpo Paulista (SP). Então, ela esfaqueou uma delas, que era garota de programa, ateou fogo no carro do homem e fugiu. As informações são do portal Tribuna de Jundiaí.

Ainda segundo o delegado, a garota de programa foi atingida com quatro golpes de facada. Na sequência, a outra moça pediu ajuda para um vizinho e acionou uma ambulância.





A vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Clínicas, onde recebeu atendimento médico. O seu estado de saúde é estável.

A agressora permanece foragida até o momento.