SP: Mulher é presa suspeita de vender doces à base de maconha nas redes sociais

Uma mulher foi presa suspeita de vender doces e chocolates à base de maconha em sites de comércio e redes sociais. Ela foi localizada no seu apartamento, no bairro Independência, em Taubaté (SP). As informações são do portal O Vale.

Isso ocorreu depois que a Polícia Civil recebeu uma notícia-crime de que a mulher estaria comercializando esses doces. Inclusive, há suspeita de que eles eram vendidos para outros estados.





No apartamento da mulher, os policiais encontraram 25 brownies, 6 brigadeiros e 17 vidros com creme. Todos os doces eram feitos de maconha e ainda havia a planta na residência.

A Polícia Civil continua investigando o caso como tráfico de drogas.