SP: Mulher é morta com três tiros pelo namorado; suspeito é achado morto na casa

Uma mulher foi morta com três tiros nesta segunda-feira (22), em Botucatu, no interior de São Paulo. O autor do crime foi achado morto próximo ao corpo da vítima com um tiro na cabeça. As informações são do g1.

Isabele Maria Vicentini, de 41 anos, e Florêncio Ferreira Nunes Neto, de 45 anos, mantinham um relacionamento, que acabara há pouco. Segundo informações da Polícia Civil, ele não teria aceitado o término, o que teria motivado o assassinato.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos de Isabele, que escutaram disparos vindos da casa onde ela morava. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o corpo dela com dois tiros no rosto e um no tórax.

No mesmo local, mas do lado de fora, no quintal, os agente encontraram o corpo de Florêncio, caído com um revólver calibre 32 ao lada do corpo. O crime foi registrado como feminicídio seguido de suicídio.

