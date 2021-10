SP: Mulher descobre traição e atira em marido PM na frente da amante

Uma policial militar baleou o marido na frente da amante dele, na terça-feira (26), em Guarulhos (SP). A mulher descobriu que o homem, que também trabalha na Polícia Militar, estava tendo um caso com uma mulher. As informações são da Band TV e do R7.

A esposa conheceu a amante, que confessou estar em um relacionamento com o marido dela, pois disse acreditar que ele era solteiro. Após a descoberta, a PM armou um flagrante e confrontou o marido na frente da amante.

O homem havia saído da academia quando foi surpreendido pelas duas mulheres. Depois de uma breve discussão, a PM sacou a arma e atirou no quadril do homem. Ele foi socorrido e levado para um hospital. Já a amante se assustou com o disparo e entrou em um carro vermelho que estava estacionado na rua. A policial que atirou no marido entrou em um outro carro, de cor prata.

