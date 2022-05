SP: Mulher de 43 anos é presa por dopar e aplicar golpes em idosos em quatro cidades

Uma mulher foi presa acusada de aplicar golpes em idosos em quatro cidades. Maria Jucilândia, de 43 anos, foi presa em Cajamar, na Grande São Paulo, ao lado do ex-marido e da filha. Os dois são suspeitos de receberem o dinheiro e movimentarem contas das vítimas. As informações são da TV Globo e do G1.

Maria Jucilândia, de acordo com a reportagem, ganhava a confiança dos idosos na internet, apresentando até interesse em namoro e dopava as vítimas nos encontros. A polícia que ela aplicava o golpe do “Boa noite, Cinderela”.





“Ela conversava comigo, conversava comigo, dava impressão que eu conhecia há muito tempo. Falou de filha, de neto e conversa, conversa, falou que gostava de coisa antiga, de relógio”, disse uma das vítimas.

A polícia conseguiu imagens da acusada comprando um fogão em Barueri (SP) com um cartão de crédito roubado de uma vítima. Ele alega que foi dopado e socorrido dias depois “deitado debaixo da cama” e que só escapou porque “um vizinho ouviu”.