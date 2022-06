SP: Mulher dá facadas em amante do marido e coloca fogo em carro antes de fugir

Uma tentativa de homicídio marcou a noite de terça-feira (7) em Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, uma mulher teria visto o marido com duas mulheres dentro de casa, esfaqueou uma delas e depois ateou fogo no carro dele antes de fugir. As informações são do site G1.

O delegado Felipe Carbonari, responsável pela investigação, disse que uma das mulheres levou quatro golpes de faca. A outra mulher buscou ajuda com um vizinho e chamou uma ambulância. A vítima foi levada ao Hospital de Clínicas da cidade e o estado é estável.





A mulher, que atacou as duas mulheres e queimou o carro, ainda não foi localizada pela polícia e não teve a identidade revelada.