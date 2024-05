SP: motorista é preso após atropelar e matar jovem de 18 anos em São Caetano do Sul

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/05/2024 - 14:44 Para compartilhar:

Um homem foi preso em São Caetano do Sul, região metropolitana de São Paulo, na noite desta sexta-feira, 10. Conduzindo um Mitsubishi Lancer Branco em alta velocidade, o motorista atropelou e matou uma jovem de 18 anos.

Segundo informações preliminares, o crime ocorreu por volta das 19h na Avenida Presidente Kennedy, uma das mais movimentadas da cidade. Além de estar acima do limite de velocidade e apostando “racha” com outro carro, o homem também estava embriagado — o que foi confirmado pelo teste do etilômetro, que denunciou a presença de álcool no organismo do condutor.

A Polícia Militar e o resgate foram acionados, mas a jovem Geovanna Viana Lima não resistiu aos ferimentos.

O motorista foi encaminhado à Delegacia Sede de São Caetano do Sul, que investigará o caso.

