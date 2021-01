SP: Motorista de aplicativo morre após ser esfaqueado em assalto

O motorista de aplicativo Emerson Lima da Silva, 39 anos, foi esfaqueado após uma tentativa de assalto em São Paulo, na quinta-feira (7). De acordo com a polícia, em dezembro, o motorista conheceu uma passageira em uma corrida e eles trocaram telefones. Na noite de ontem, a mulher ligou no telefone particular de Emerson para fazer uma corrida. As informações são do 1º Jornal, da Band TV.

O motorista aceitou a corrida e ao chegar ao local combinado encontrou a mulher acompanhada de um rapaz. Os dois anunciaram o assalto. A vítima reagiu e levou 10 facadas, três no peito, duas nas costelas, duas no pescoço e três nas costelas.

De acordo com a polícia, antes de ser socorrido, o motorista contou o que aconteceu aos agentes. Em seguida, Emerson foi levado para o Hospital Santa Marcelina de Itaquera. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Até o momento, ninguém foi preso. O caso foi registrado no 53º DP.

