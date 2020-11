SP: Motorista caminha pelado após causar acidente

Um homem causou um acidente e depois saiu nu do carro na avenida Tonico Lenci, em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com a Record TV, o homem teria dito à testemunhas que perdeu o controle do veículo e acabou atingindo uma distribuidora de bebidas. As informações são do R7.

Moradores da região reconheceram o motorista e entraram em contato com a esposa dele, que foi até o local. Conforme a Record TV, a mulher conversou com o dono da adega e se prontificou a arcar com os custos do conserto da loja. Aparentemente, o homem que provocou o acidente não se machucou.

