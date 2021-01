SP: Motociclista morre após colchão causar acidente envolvendo cinco veículos

O ajudante de pedreiro Norival Célio de Carvalho, de 58 anos, morreu após um acidente em uma estrada vicinal em São José do Rio Preto (SP), no sábado (16). Três motos e dois carros se envolveram no acidente ocorrido por conta de um colchão caído na pista. Uma criança de 11 anos, filha do ajudante de pedreiro, ficou gravemente ferida. As informações são do Uol.

Conforme a Polícia Militar, as testemunhas informaram que o colchão se desprendeu de uma caminhonete pouco antes do acidente. Dois motociclistas que seguiam pela via não enxergaram o objeto, perderam o controle da direção e caíram.

Norival e a filha estavam em uma terceira moto e pararam para ajudar as vítimas. No entanto, logo em seguida, um Chevrolet Vectra dirigido por autônomo de 54 anos atingiu as quatro pessoas que estavam na estrada.

Um VW Polo dirigido por um idoso de 80 anos vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e arrastou uma das motos por cerca de 100 metros.

O ajudante de pedreiro não resistiu aos graves ferimentos e morreu no local. A menina de 11 anos foi levada em estado grave ao Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, onde ainda está internada.

A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar o veículo que transportava o colchão. O autônomo que atropelou as pessoas ficou em choque. Conforme os policiais que atenderam a ocorrência, ele não apresentava nenhum sinal de embriaguez.

