SP: motociclista é arremessado em colisão com carro em São Bernardo do Campo

Um acidente de trânsito foi registrado por câmeras de segurança na manhã deste sábado, 23, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. Nas imagens, é possível ver o momento em que um motociclista é arremessado contra a parede de uma loja após ser atingido por um carro em alta velocidade que trafegava na contramão.

O acidente ocorreu por volta das 6h na Avenida Dom Pedro de Alcântara. A moto seguia sozinha pela avenida quando foi surpreendida pelo veículo, que invadiu a pista contrária. Após a colisão, o motociclista foi projetado à frente antes de cair no chão, onde ainda conseguiu se movimentar e sentar. O carro também colidiu com uma fachada antes de voltar para o centro da pista. O motorista e a passageira saíram imediatamente do veículo para prestar socorro à vítima.

O motociclista foi atendido por uma equipe do Samu e levado ao Hospital de Urgência de São Bernardo. Ele sofreu ferimentos no cotovelo e tornozelo, mas permanece internado em estado consciente e estável, conforme informou a prefeitura da cidade.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o motorista do carro não apresentava sinais de embriaguez. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de São Bernardo como lesão corporal culposa e colisão de veículo. A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para investigar as circunstâncias do acidente.

*com informações do “g1”