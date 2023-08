SP: Mostra gratuita une arte, design e mobiliário em residência projetada por Victor Brecheret

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/08/2023 - 12:44 Compartilhe

Em uma colaboração criativa, a galeria de mobiliário brasileiro Apartamento 61, juntamente com a Act., escritório especializado em consultoria de arte e projetos curatoriais, e o estúdio de design Palma se reúnem para apresentar a Exposição “A Casa de Alguém”.

O evento ocorrerá entre 26 de agosto e 30 de setembro, na residência que foi originalmente projetada em 1939 pelo escultor ítalo-brasileiro Victor Brecheret e posteriormente reformada pelo arquiteto Rino Levi no início dos anos 1960. Icônica, a casa está situada na Rua João Moura, nos Jardins, em São Paulo.

A mostra retrata o cenário imaginário que serviu como lar para o fictício personagem Jayme Fontine, um designer gráfico que viveu nessa residência durante o período que compreende o final dos anos 70 até o ano de 2000. Esse intervalo de tempo foi marcado pelo pluralismo de estilos, influências globais, exploração de tecnologia e uma maior conscientização sobre questões sociais. Durante esse período, a arte e a cultura refletiram a complexidade e a diversidade do mundo em rápida transformação. Movimentos artísticos como o Pós-modernismo, a Pop Art e a Arte Digital desempenharam um papel proeminente nessa época.

Com curadoria e expografia assinadas pelas marcas e set design pelo Palma, a exposição apresentará 3 ambientes que proporcionam interações visuais que celebram a arte em diversos suportes, a estética pós modernista brasileira, o design retrofuturista e as formas minimalistas e funcionais emblemáticas da Escola Bauhaus.

No “Episódio 1” da Exposição “A Casa de Alguém“, a Act. apresentará uma coleção de obras de arte de figuras significativas do cenário artístico brasileiro. Essa exibição abrangerá uma variedade de mídias, incluindo pinturas, esculturas e fotografias. Entre os artistas em destaque, estão personalidades que desempenharam papéis importantes em diversos movimentos e correntes da arte moderna e contemporânea no Brasil. Nesse elenco notável, encontram-se nomes como Geraldo de Barros, Antonio Dias, Thomaz Farkas, Gaspar Gasparian, Paulo Roberto Leal, Tomie Ohtake, Lygia Pape, Luiz Sacilotto e Megumi Yuasa.

Dentre os destaques do Apartamento 61, o sofá em aço inoxidável, atribuído ao arquiteto e designer suíço Mario Botta, apresenta linhas limpas e formas geométricas, refletindo sua abordagem arquitetônica escultural e holística, em uma síntese entre a arte funcional do design e atributos da contemplação artística. Altamente desejado por colecionadores, o raro par de poltronas Scultura 190, criado por Vittorio Introini para a Saporiti durante a década de 1970, representa uma expressão notável do design de móveis daquela época. Além de sua estética ousada e escultural, marcada por contornos curvos e linhas fluidas, as poltronas incorporam princípios de ergonomia, materiais inovadores e técnicas , elementos que garantem não apenas a criação de uma estética visualmente impressionante, mas também um conforto excepcional e uma meticulosa atenção aos detalhes.

Especialmente desenvolvidas para a mostra, as peças de design da Palma propõe diálogos que abrangem uma diversidade eclética de influencias. Meticulosamente confeccionadas à mão, as criações representam experimentações entre diferentes formas, texturas, materiais e técnicas artesanais, tanto tradicionais quanto desenvolvidas pelo estúdio. Exemplificando tal abordagem, destacam-se a luminária Kegel-Kugel, que explora a relação entre a esfera e o cone revisitando processos tradicionais com materiais inusitados, a mesa de centro B de Biscoito, que revisita de forma escultórica a tradição do trompe l’oeil, e a mesa lateral Gambito, com seu tampo em mosaico de casca de ovo e laca chinesa.

SERVIÇO

Exposição “A Casa de Alguém”

Quando: de 26 de agosto a 30 de setembro

Onde: Rua João Moura, 100, Jardins, São Paulo

Horários: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, das 10h às 14h

Entrada gratuita

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias