SP: Morre suspeito de furto atropelado por padre há mais de dois meses

O homem suspeito de furtar uma igreja em Santa Cruz do Rio Pardo (SP) morreu na quarta-feira (27). Ângelo Marcos dos Santos Nogueira estava internado na Santa Casa da cidade após ser atropelado pelo padre Gustavo Trindade no último dia 7 de maio.







Conforme o hospital, o homem apresentava sequelas como perda de massa muscular, dificuldade para comunicação, necessidade de uso de fraldas. Ele chegou a receber alta por um período, mas precisou retornar a unidade de saúde.

De acordo com a Polícia Civil, os investigadores do caso estão aguardando o exame de necropsia para saber se muda a acusação contra o padre. O caso até o momento é tratado como tentativa de homicídio, no entanto, dependendo do resultado do laudo, o caso pode ser alterado para homicídio.

Em nota divulgada nas redes sociais, a diocese de Ourinhos lamentou a morte do homem.

Padre já é réu

A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público contra o padre Gustavo Trindade. O religioso responde por tentativa de homicídio qualificado pela “utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima”.

Em depoimento, o padre afirmou que havia terminado de celebrar um casamento, quando, na saída, escutou o alarme da casa paroquial e avistou um homem pulando o muro e fugindo do local.

Conforme o relato de Gustavo, ele e uma pessoa que o acompanhava no carro chegaram a pedir para o homem parar durante a perseguição. No entanto, as imagens do atropelamento mostram os vidros do carro fechados durante todo o trajeto.

Ainda segundo o padre, o suspeito do furto na igreja teria se jogado sobre o capô do veículo. O religioso disse ainda que foi embora sem prestar socorro porque temeu a possibilidade de o homem estar armado.

Relembre o caso

No dia 7 de maio deste ano, o frei atropelou Ângelo Nogueira, de 40 anos, que fugia após ter furtado peças de roupa da secretaria paroquial da Igreja São Sebastião. Além do atropelamento, o padre danificou o portão de uma garagem de loja de tintas e atingiu outro carro que estava estacionado.