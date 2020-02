SP: Moradores encontram ninho de vespas gigante

Moradores de Itaóca, no interior de São Paulo, encontraram um ninho gigante de vespas em um imóvel abandonado na zona rural da cidade. A estrutura foi retirada do local por meio de um mutirão organizado pelos moradores. As informações são do G1.

De acordo com o jornalista Ivan Edson, de 60 anos, o ninho já desocupado pelos insetos e grudado na parede foi encontrado por trabalhadores de uma equipe de limpeza no lado de fora da casa.

A estrutura frágil tem aproximadamente dois metros de largura e 90 centímetros de altura, pesa aproximadamente 15 kg e, segundo Ivan, foi retirada intacta do local. Ao G1, o jornalista afirmou que a intenção é transformar o objeto em peça do futuro museu de Itaóca.