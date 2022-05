SP: Morador de rua é preso tentando estuprar adolescente

Na manhã desta segunda-feira (16), um morador de rua foi preso em flagrante após tentar estuprar um adolescente, de 13 anos, no centro de São Paulo. As informações são do R7.





Conforme a Guarda Civil Metropolitana (GCM), equipes realizavam patrulhamento de rotina pela praça Júlio de Mesquita quando foram informados por uma senhora de que um morador de rua puxou um menino em direção ao seu cobertor.

Ao atenderem a ocorrência, os policiais encontraram o jovem e o suspeito, ambos seminus. A vítima havia saído de casa e estava a caminho da escola.

O acusado foi encaminhado para o 77° DP (Santa Cecília), que redirecionou a ocorrência para a 1ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). A mãe e o padrasto do garoto foram acionados para comparecerem à delegacia.