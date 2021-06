SP: Morador de rua dorme em bueiro para driblar frio em Jundiaí

Um morador de rua de 35 anos foi encontrado dormindo dentro de um bueiro em Jundiaí (SP). A Polícia Militar disse ao G1 que a equipe foi informada sobre um homem que tem costume de dormir dentro de bueiros na cidade.

De dentro do bueiro o homem começou a chorar, dizendo que tem problemas com drogas, sente dor nas pernas e tem muito frio. Além disso, ele revelou que não tem mais contato com a família, e negou quando os policiais tentaram levá-lo ao abrigo da prefeitura.

