SP: Menino de nove anos morre depois de encontrar arma do pai e atirar na própria cabeça

Um menino, de nove anos, morreu na segunda-feira (11) depois de encontrar uma arma do seu pai e atirar contra a própria cabeça. Em depoimento à polícia, o homem informou que possui a licença de Caçador, Atirador e Colecionador (CAC). O caso ocorreu em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. As informações são do G1.

Após o disparo, o menino chegou a ser socorrido e levado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. O Estatuto do Desarmamento informou que o pai foi indiciado por homicídio e omissão de cautela.

Conforme o boletim de ocorrência, a mãe do menino informou que estava na sala de estar assistindo televisão enquanto o seu marido estava deitado no quarto com outro filho. Nesse momento, o menino disse que iria até a cozinha para pegar algo para comer.

Depois de alguns instantes, os pais ouviram o barulho do disparo. Quando chegaram à cozinha, encontraram o menino caído no chão e com a cabeça ensanguentada. Imediatamente, o pai levou o garoto para um hospital local.

À polícia, o pai informou que a arma estava guardada na parte de cima do armário da cozinha. Também ressaltou que consumava mudar a arma de lugar para que os filhos não a encontrasse.

Mesmo assim, ainda segundo ele, o pai conversou com os filhos e explicou que a arma era perigosa. Para ele, como o armamento estava travado, o menino pode ter dado um golpe para destravá-lo.

O caso continua sendo investigado pela polícia.