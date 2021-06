SP: Menino de 11 anos morre após cair do 9º andar de prédio

Um menino de 11 anos morreu após cair do 9º andar de um prédio, em Santos, nesta sexta-feira (18). O corpo do menino foi encontrado na rampa que dá acesso à garagem do edifício. De acordo com moradores ouvidos pelo G1, antes de chegar ao solo, o menino bateu no vidro do parapeito do prédio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para atender o caso, mas a criança já estava sem vida. O local foi isolado pela Polícia Militar para perícia. Conforme o delegado Jorge Álvaro Gonçalves Cruz, o menino estava com a irmã de 17 anos em casa.

Os dois estavam em quartos separados, tendo aulas remotas. Segundo o delegado, em determinado momento, a criança subiu para a área da cobertura. O local tem tela de proteção, menos em uma pequena parte, onde há um jardim ornamental.

“Não existe indicativo de um eventual homicídio. Não teve nenhuma pessoa estranha no imóvel, nada que justificasse um homicídio. Muito provável que tenha sido queda acidental. A priore, tudo indica que ele se desequilibrou”, explicou o delegado ao G1.

O notebook e o celular do menino foram apreendidos. O caso foi registrado como morte suspeita no 7° DP de Santos e segue sob investigação.

