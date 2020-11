SP: Menino com 100% do rosto queimado arrecada R$ 40 mil para ‘virar herói’

Uma campanha online arrecadou cerca de R$ 40 mil para o pequeno Marcos Levi Ruiz Pontes, de 3 anos, que teve 100% da cabeça queimada durante um acidente com óleo quente. A vaquinha virtual foi criada para para comprar a malha compressiva usada por causa das cicatrizes. O sonho do menino é ter a malha igual ao uniforme do Homem-Aranha. As informações são do G1.

De acordo com a mãe do menino, Alice dos Santos Ruiz, de 19 anos, o filho ficou com cicatrizes em 30% do corpo e precisa usar a roupa compressora para tentar aliviar as marcas. A família mora no Guarujá, no litoral de São Paulo, e o acidente ocorreu durante uma visita à casa do irmão dela, na capital paulista, quando Levi tinha apenas 10 meses de vida.

“Foi um milagre ele ter sobrevivido às queimaduras. Ninguém me dava esperanças, nem os médicos”, afirma. Depois do acidente, a cada três meses, o menino passa por consulta com um médico cirurgião na capital para avaliar a situação do menino.

Malhas não são fornecidas pelo SUS

Ainda segundo Alice, as malhas não são fornecidas pelo Sistema Único de Saúde. Um modelo para o corpo inteiro pode chegar a R$ 1 mil. A campanha virtual contou com o apoio do casal de artistas de plásticos Elicleusa dos Cavalcante Soares, conhecida como Leila Graffiti, e Ulisses Cavalcante Soares, o Wilis Graffiti.

“Agora vamos poder fazer não só uma, mas várias malhas para ele, vamos mostrar para todos que dá para ajudar”, afirmou Wilis ao G1. Conforme a mãe do menino, o dinheiro arrecadado também servirá para as placas de silicone, pomadas para queloide e uma nova cirurgia, que será realizada daqui a quatro anos.

“Foi uma surpresa conseguir essa quantia, não imaginaria que chegaria nesse valor tão alto. Uma vitória de muitas conquistas que virão para ele, graças a Deus, muitas pessoas ajudaram. Gratidão a cada ajuda e a cada mensagem que deixaram para o Levi, fico muito feliz”, disse Alice ao G1.

Veja também