SP: Menina de 6 anos morre após ser baleada dentro de carro

A pequena Helena Guimarães, de 6 anos, foi assassinada na sexta-feira (29) em Carapicuíba (SP). De acordo com a Polícia Civil, a menina estava com seu pai em um carro quando o veículo foi alvejado. O comerciante Evandro Machado, de 36 anos, ficou ferido e está internado. As informações são do G1.







Testemunhas disseram que ouviram os tiros e depois um outro carro passou disparando. A menina chegou a ser socorrida no Hospital Infantil de Barueri, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme os investigadores, a hipótese é de que o caso tenha sido uma execução ou acerto de contas.

O celular da vítima estava dentro do carro e foi apreendido para perícia. O caso é investigado pelo 1º DP de Carapicuíba.