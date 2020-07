SP: Menina de 11 anos escreve bilhete e mãe se esconde para flagrar estupro

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na quarta-feira (15) por suspeita de estupro de vulnerável em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo a mãe da menina, a filha escreveu um bilhete para ela informado que o padrasto “mexia” com ela. As informações são do G1.

Após receber a mensagem, a mãe, que já havia notado uma mudança de comportamento na filha, decidiu dizer ao marido que ia trabalhar, mas se escondeu dentro da casa. Ela acabou flagrando o padrasto levando a enteada a força para um quarto. Quando ela entrou no cômodo viu que ele já estava só de cueca, no que parecia ser uma tentativa de estupro.

Em seguida, a mãe acionou a polícia e o homem foi preso em flagrante. Ele ainda tentou negar o crime. De acordo com a Polícia Civil, a menina passou pelo Instituto Médico Legal (IML). Os exames contataram que ela tem lesões de abusos que aconteceram anteriormente.

Ainda conforme o G1, o caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Praia Grande como estupro de vulnerável, e representado pela prisão preventiva do suspeito.

