SP: Maré avança e inunda carro de turistas atolado na faixa de areia de praia

Um carro ficou atolado na faixa de areia da praia de Ilha Comprida, no litoral de São Paulo, e acabou inundado após a subida da maré, no sábado (27). O veículo pertencia a um casal de turistas, vindos de Itapecerica da Serra (SP).

Segundo o G1, o casal estava indo em direção às cachoeiras da cidade, quando o veículo atolou na faixa de areia da praia de Balneário Jardim Tropical. O carro só foi retido do local na tarde do dia seguinte com o apoio de duas retroescavadeiras.

De acordo com a prefeitura da cidade, o tráfego de veículos pela areia é permitido. No entanto, o trecho onde o carro atolou é proibido para o trânsito de veículos.

Em nota ao G1, a Divisão Municipal de Trânsito orientou os motoristas a obedeceram a legislação que proíbe o trânsito de veículos nas praias, com exceção do trecho entre Pedrinhas e Boqueirão Sul, por falta de acesso alternativo.

