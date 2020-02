SP: Mãe flagra missionário peruano estuprando a filha em igreja

A Polícia Militar prendeu em flagrante um peruano de 31 anos, missionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que abusou sexualmente de uma criança de quatro anos dentro de uma unidade da igreja em Itanhaém, no litoral de São Paulo. A mãe da criança foi quem flagrou o ato e denunciou o suspeito. As informações são do G1.

De acordo com o depoimento da mãe, enquanto ela participava de uma reunião na igreja, a criança se dirigiu até a Sala Primária, onde são oferecidas aulas infantis, para pegar um brinquedo.

Na sala, estava o missionário que era abrigado pela unidade. Segundo o registro da ocorrência, quando a menina entrou, o suspeito pegou a mão dela, colocou no órgão genital dele e começou a movimentar.

Ao notar a ausência da filha, a mãe da menina foi até a sala procurá-la e percebeu que o homem guardou algo dentro das calças quando ouviu a porta abrir. Longe do suspeito, a mãe perguntou para a menina o que tinha acontecido, e a criança confirmou o abuso.

Ainda segundo o G1, o peruano confessou o crime à lideranças da igreja. A Polícia Militar foi até o local e o suspeito foi encaminhado à Delegacia Seccional de Itanhaém. A vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito e o homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. A Embaixada Peruana no Brasil foi comunicada do ocorrido.