SP: Mãe é presa após abandonar filho de 4 meses em praça

A Polícia Militar prendeu uma mulher acusada de abandonar o filho, de quatro meses, em uma praça em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo, na quarta-feira (2). De acordo com a PM, a criança foi encontrada por agentes da corporação dentro de um carrinho sob uma árvore. As informações são do R7 e da Record TV.

Segundo os policiais, que faziam patrulhamento na região, o bebê estava sujo de vômito e fezes. Na sequência, a criança foi levada para o pronto socorro do Hospital Regional de Cotia, onde foi medicada e alimentada.

Ainda conforme a PM, equipes fizeram buscas na região e encontraram um RG, que seria da mãe do bebê abandonado. A mulher foi encontrada próxima ao hospital onde a criança foi levada. Aos agentes, a mulher, de 29 anos, alegou que cuidava sozinha da criança, uma vez que o pai não quis registrá-la e nem ajudá-la com as despesas do bebê.

Na delegacia, os policiais descobriram que ela já possuía outro boletim de ocorrência por abandono de um segundo filho. O delegado decretou a prisão em flagrante e ela foi encaminhada à cadeia pública feminina de Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo.

Segundo o R7, o bebê ficará sob cuidados médicos no Hospital Regional de Cotia e, em seguida, será encaminhado ao Conselho Tutelar, que ficará responsável pela custódia.

Saiba mais