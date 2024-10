SP: mãe de ex-aluno agride professora em São Vicente; assista

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/10/2024 - 11:26 Para compartilhar:

Uma professora de 58 anos foi agredida pela mãe de um ex-aluno nas proximidades da Escola Municipal de Educação Infantil Antônio Pacifico, no bairro Jóquei Clube, em São Vicente (SP) – cidade localizada no litoral do estado a cerca de 75 quilômetros da capital paulista – durante a manhã da segunda-feira, 30.

Em contato com o site IstoÉ, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que a suspeita foi identificada como uma mulher de 28 anos. Segundo as autoridades, o caso é investigado como agressão e desacato.

Confira o vídeo:

A suspeita seria mãe de um ex-aluno da professora agredida (Crédito: Reprodução)

De acordo com a SSP-SP, agentes da Polícia Militar foram informados por professores que, além de agredir uma das profissionais, a suspeita teria danificado os veículos dos docentes.

Procurada pelo site IstoÉ, a Prefeitura de São Vicente informou que o CCO (Centro de Controle Operacional) recebeu uma denúncia sobre o caso por volta das 12h30 da segunda-feira, 30.

“A Seduc (Secretaria de Educação de São Vicente) está apurando todos os fatos e prestando apoio à professora agredida. Até o momento, o que se sabe é que a responsável é a mãe de um ex-aluno”, declarou a administração do município.

A Prefeitura repudiou o ato de violência e reiterou apoio aos professores e servidores públicos. O caso foi encaminhado ao 2º DP de São Vicente, que realiza as investigações e procura localizar a suspeita para esclarecimento dos fatos.