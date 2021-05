SP: Laudo aponta que adolescente morta no interior foi asfixiada; pastor é suspeito

O laudo necroscópico do Instituto Médico Legal (IML) aponta que a morte da adolescente Aguida Fernandes Freitas, em Pariquera-Açu, no interior de São Paulo, foi causada por asfixia mecânica. As informações são do G1.

O corpo da jovem de 14 anos foi encontrado na última quarta-feira (12), em um terreno baldio ao lado de uma casa alugada por um pastor. O religioso é o principal suspeito do crime.

“O resultado apontou asfixia mecânica. Aguardamos mais exames, dentre eles o subungueal, que colhe o material abaixo das unhas para saber se ela entrou em luta corporal com o suspeito, e outros exames como patológico e toxicológico”, disse o delegado responsável pelo caso, Fábio Maia, ao G1.

O pastor suspeito pelo crime segue desaparecido. De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente estava na casa do pai quando foi para o portão por alguns instantes, mas nunca mais voltou. Ela desapareceu sem deixar vestígios. O pai explicou para a polícia que procurou a filha nos arredores da residência durante toda a noite. Como não obteve sucesso, foi até a delegacia para registrar o desaparecimento.

Desde o início da investigação, testemunhas afirmaram ter visto a menina com um rapaz em frente a uma casa nas proximidades da casa onde desapareceu. Ao chegar na casa, a polícia constatou que o imóvel estava vazio. Quando encontraram a adolescente, ela já estava sem vida, apresentando lesões no pescoço e nos lábios.

Veja também