SP: Lança confete explode em festa e professora é atingida por vidro nos olhos

A professora Meire Castro Ribeiro, de 50 anos, foi atingida por estilhaços de um lança confete durante uma festa de aniversário, em Iguape (SP). De acordo com a mulher, o marido dela tentou acionar duas vezes o produto, que solta confetes, mas o equipamento falhou.







“E, quando ele virou para colocar em cima da mesa, o produto explodiu e acertou no meu rosto”, explicou a professora ao G1. Os estilhaços do produto bateram na lente do óculos dela, que estourou. “Quebrou com a pancada e entrou vidro no meu olho. Apesar que os médicos [que a atenderam] falaram que a minha sorte é que eu estava com o óculos”.

Após o incidente, Meire ficou com o olho ardendo e saiu da festa para procurar atendimento médico. A professora está fazendo tratamento com colírio, pomada e tem retorno marcado com o oftalmologista em 5 de agosto.

“Minha visão está turva, mas acredito que seja consequência da lesão. Meu rosto ficou como se tivesse queimado e o químico da escola [onde trabalha] falou que aquilo tem pólvora, eu nem sabia. A gente nem procura ver a composição”, disse ao G1.

Depois do susto, Meire resolveu fazer um alerta de que o produto aparenta ser inofensivo, mas é perigoso. “Se fosse uma criança teria matado porque foi uma pancada muito forte. Não recomendo utilizarem. Hoje em dia vou correr, ficar bem longe disso, é uma coisa perigosa e a pressão que aquilo exerce a gente não tem noção”, afirmou.