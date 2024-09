SP: Justiça Militar absolve policiais acusados de tortura por amarrar homem negro com corda

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/09/2024 - 11:33 Para compartilhar:

O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo absolveu na quarta-feira, 18, policiais militares acusados de tortura durante uma abordagem, que ocorreu em junho de 2023, em que amarraram pelos pés e mãos um homem de 32 anos que havia furtado chocolates em um mercado na Vila Mariana, bairro na zona sul da capital paulista, depois de o sujeito resistir a prisão.

De acordo com a sentença de 196 páginas do juiz Ronaldo João Roth, divulgada pelo “SPTV 2ª Edição”, da TV Globo, os agentes não cometeram nenhum crime e precisaram amarrar o homem para que ele não utilizasse seus membros para agredi-los. “Inicialmente tentaram somente algemá-lo, sem sucesso”, pontuou o magistrado.

Conforme o juiz, o uso da corda é um procedimento lícito e utilizado pela Polícia Militar. “A vítima não reclamou ter sofrido nenhum sofrimento, abuso, humilhação ou agressão por quaisquer dos PMs que o prenderam naquele dia”, escreveu Roth no documento, acrescentando que uma avaliação médica constatou que o homem não teve lesões.

Em contato com o site IstoÉ, o advogado João Carlos Campanini, que defendeu dois dos agentes acusados de tortura, afirmou por meio de nota que a decisão foi justa. “Não havia outra saída para os policiais militares nessa ocorrência que não fosse conter o indivíduo para que não causasse danos a si e a outras pessoas”, declarou.

Procurado, o advogado José Luiz de Oliveira Júnior comentou ao site IstoÉ que sente repúdio pela sentença da Justiça Militar. “Eles mostraram ao País inteiro que nós vivemos um Apartheid sutil, intituicionalizado e muito bem engendrado”, afirmou o integrante da defesa do acusado. “O Tribunal de Justiça Militar precisa deixar de ser corporativista, precisa ter coragem de cortar a própria carne. Isso é uma evolução necessária.”

O Tribunal de Justiça Militar ressaltou que as partes ainda podem pedir recorrer.

Relembre o caso

Um homem negro suspeito de furtar chocolates em um supermercado teve os pés e mãos amarrados com uma corda por policiais militares na Vila Mariana, no sul de São Paulo. Imagens de um vídeo publicado em redes sociais mostram o homem gritando enquanto era carregado por dois policiais no interior de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Conforme o registro feito pelos policiais na Polícia Civil, três homens teriam entrado na loja de uma rede de supermercados, na zona sul da capital, e furtado produtos alimentícios e bebidas, avaliados em aproximadamente R$ 500.

A gerência do estabelecimento acionou a PM e os policiais encontraram próximo do local o homem negro, de 32 anos, com duas caixas de chocolate. Segundo os policiais, ele teria confessado o furto, na companhia de outro homem e de um menor de idade.

Ainda segundo a versão dos PM, o suspeito teria ameaçado “pegar a arma deles” e dar tiros. Como o homem teria se negado a se sentar para ser revistado, segundo o registro, foi “necessário o uso da força para algemá-lo”.

Outros policiais patrulharam a região e detiveram os outros dois suspeitos do furto – um homem de 38 anos e um menor de 15 anos. Eles foram identificados pelas roupas e teriam confessado o furto.

Os dois também foram levados para a UPA da Vila Mariana. Os dois adultos vão responder por furto qualificado e corrupção de menores, devido à presença do menor de 15 anos. O homem que foi amarrado responderá também por ameaça e resistência à prisão.

O ouvidor das Polícias de São Paulo, Claudio Silva, disse que as cenas remetem à tortura e racismo. “Essa postura dos policiais enseja para nós um diálogo com a PM e a Secretaria de Segurança Pública e com a comunidade para discutir esse modelo de abordagem”, afirmou.

Na época, a PM informou em nota que os policiais envolvidos no caso foram afastados das atividades operacionais e que um inquérito foi aberto para apurar a conduta dos agentes de segurança.

Segundo a corporação, a conduta dos agentes é incompatível com o treinamento e valores da instituição, uma vez que as imagens mostram que eles agiram “em desacordo com os procedimentos operacionais padrão da instituição”.

*Com informações do Estadão