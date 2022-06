SP: Justiça decreta soltura de vendedor ambulante agredido e preso por GCMs

Na segunda-feira (30), o vendedor ambulante César Victor Batista, de 56 anos, foi agredido e preso por agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) na rua Ana Cintra, no bairro Santa Cecília, no centro de São Paulo. Na terça-feira (31), a Justiça analisou um vídeo apresentado pela Defensoria Pública e decretou a soltura provisória do homem. As informações são do R7.

Mais um caso de abuso de autoridade: GCMs aparentemente tentam sufocar e forjar um flagrante de tráfico de drogas contra um possível vendedor ambulante. Foi hoje a tarde em Santa Cecilia, na Capital- SP pic.twitter.com/V8h0E763Op — Ariel Castro Alves (@DeCastroAlves) May 31, 2022

A princípio, César foi detido como suspeito de tráfico de drogas. No entanto, depois da audiência de custódia, a juíza Gabriela Marques da Silva Bertoli relatou em seu parecer que um agente da GCM saiu da viatura com uma sacola de entorpecentes nas mãos.





Ela ainda escreveu na sua decisão que o vídeo corroborou a versão apresentada por César, de que ele foi vítima de abusos físicos por parte dos agentes de segurança.

Por fim, a magistrada relaxou a prisão em flagrante de César e emitiu o seu alvará de soltura.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) informou por meio de nota que os três agentes envolvidos na abordagem foram afastados de seus serviços operacionais. “A SMSU não compactua com desvios de conduta e todos os casos são rigorosamente apurados e, comprovadas irregularidades, os autores são punidos conforme a legislação vigente.”

Relembre o caso

Um vídeo feito por uma testemunha mostra o momento em que César Victor é abordado por agentes da GCM.

É possível ver nas imagens três guardas civis metropolitanos. Um deles segurou os pulsos do vendedor ambulante.

Em um determinado momento do vídeo, um dos agentes aparece com o joelho em cima do pescoço de César.

Na primeira nota emitida, a SMSU havia informado que os guardas faziam uma patrulha pela região quando viram um homem jogar um pacote e fugir. Por esse motivo, os agentes o abordaram.