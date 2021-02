SP: Jovem está desaparecida há 9 dias após ser vista brigando ao telefone

A jovem Yasmin Stefany Conceição da Silva, de 26 anos, está desaparecida há nove dias em Praia Grande, no litoral de São Paulo. De acordo com a família da jovem, ela foi vista pela última vez deixando a casa da ex-sogra às pressas, após uma discussão pelo celular. As informações são do G1.

Conforme a mãe da jovem, Sandra Maria da Conceição, no último dia 4, Yasmin e a filha dela estavam dormindo no sofá da casa de Sandra. Um pouco depois das 22h, a jovem acordou com o celular tocando. “Ela começou a discutir com alguém ao telefone, estava muito brava. Eu não consegui ouvir nada da conversa, mas a filha dela também percebeu que Yasmin estava muito irritada”, contou a mãe do jovem ao G1

Após alguns minutos de discussão, a jovem desligou o celular, pegou a filha e foi embora de bicicleta, sem se despedir da mãe. No dia seguinte, Sandra soube que a filha deixou o bebê na casa da ex-sogra e desapareceu.

Yasmin mora com uma amiga que também ligou para Sandra perguntando se a jovem havia sido vista por lá, porque não passou a noite em casa. Ainda segundo a mãe da jovem, a filha de Yasmin tem perguntado pela mãe. “A gente fala que ela está viajando a trabalho, mas ela chora e pede para falar com ela”, afirmou.

A família e amigos estão procurando pela jovem e já passaram em hospitais, delegacias e até no Instituto Médico Legal (IML) Os parentes também procuraram, mas não acharam nenhuma conversa suspeita nas redes sociais de Yasmin.

Em nota ao G1, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado pelo 1° DP de Praia Grande como desaparecimento de pessoa. A ocorrência está sendo investigada e as buscas foram iniciadas imediatamente.

