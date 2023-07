SP: jovem é pega de surpresa e descobre gravidez na hora de dar a luz

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2023 - 20:41 Compartilhe

Tamires Silva de Oliveira, de 23 anos, deu à luz a uma criança no Guarujá, litoral sul de São Paulo, dentro do elevador do hospital por não saber que estava grávida.

Entenda

Jovem afirmou que estava menstruando normalmente e foi até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após sentir dores no rim;

Condição da gravidez silenciosa é raro de acontecer;

Mulher explicou que fazia uso de anticoncepcional.

Em entrevista ao site G1, Tamires, que já tinha dois filhos, contou que quando chegou à UPA na sexta-feira (21) e teve um estalo que aquilo que ela estava sentindo era dor de parto. Após isso, um médico conseguiu ouvir o coração da criança e a direcionou para o Hospital Santo Amaro (HSA).

Quando estava sendo transferida de andar, o bebê não esperou e nasceu dentro do elevador. Felipe nasceu saudável e menos de 48 horas depois do parto normal já estava em casa com os pais

