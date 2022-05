SP: Jovem diz que recebeu caixa de leite condensado no lugar de celular comprado online

Um jovem em São Paulo passou por uma situação desagradável ao tentar comprar um celular através de um aplicativo. Identificado como Johnata, o rapaz alega que efetuou a compra em uma loja online, mas ao receber a caixa em casa, havia um pacote de leite condensado no lugar. O caso aconteceu nesta segunda-feira (9) e as informações são do G1.





Irritado com a situação, Johnata usou suas redes sociais para tornar o caso público e exigiu uma respostas das Lojas Americanas, onde fez a compra do produto. Ele alega que enfrentava dificuldades para comunicar a empresa do caso, mas que a companhia o procurou após a publicação viralizar na internet.

Em nota, a Americanas disse que “entrou em contato com o cliente e informou que está priorizando o envio do produto comprado” e que “está investigando o caso internamente”.

Johnata voltou às redes sociais nesta terça-feira (10) e afirmou que, de acordo com a Americanas, o celular será entregue ainda nesta quarta-feira (10).