SP: Jovem de 24 anos que ‘pediu para não morrer’ não resiste à Covid

O jovem Erick Ribeiro Benedito, de 24 anos, morreu na terça-feira (15) depois de 28 dias internado no hospital por complicações da Covid-19. Morador de Peruíbe, no litoral paulista, o jovem teve uma parada cardíaca. As informações são do G1.

De acordo com a família de Erick, ele trabalhava como motoboy e começou a sentir os primeiros sintomas da doença no início de novembro. Ele foi diversas vezes à unidades de saúde, mas até então não tinha sido diagnosticado.

Após dias com dores fortes nas costas, cansaço e falta de ar, ele precisou ser internado no Hospital Emílio Ribas, em Guarujá, no dia 18 de novembro. “Ele chegou ao hospital e falaram que ele estava com 90% do pulmão tomado. Ele não conseguia respirar nem com a máscara de oxigênio, ele se desesperava”, contou ao G1 Geizica Cristina Benedito, prima do jovem.

“Ele pediu para não morrer, segurou na mão do pai e disse ‘não me deixa morrer’, agoniado porque não conseguia respirar”, disse.

A confirmação da Covid-19 saiu no dia 23, quando ele já estava internado. Já no último dia 15, os familiares foram informados de que o jovem teve uma parada cardíaca. Erick tinha obesidade, que é considerado um fator de risco, mas não tinha nenhuma outra comorbidade ou doença pré-existente.

A família acredita que o jovem tenha se contaminado durante o trabalho como entregador de pizza. De acordo com Geizica, ele não frequentava festas, mas ficava exposto diariamente.

Veja também