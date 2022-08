SP: Jovem de 19 anos é estuprada pelo próprio cunhado: “Nunca passou pela minha cabeça”

Da Redação 23/08/2022 - 1:30 Compartilhe

A jovem de 19 anos estruprada pelo próprio cunhado enquanto dormia, no último domingo (21), diz que ainda segue sem acreditar no caso. Em entrevista à Record TV, ela afirma que não passava por sua cabeça que ele poderia fazer algo porque está na família há anos e tem três filhos com sua irmã.

“Nunca passou pela minha cabeça que ele seria capaz de me agredir dessa forma”, disse a menina.

A família mora em São Paulo, mas tinha ido a uma festa em Guarulhos. Por conta do consumo de bebidas alcoólicas, decidira seguir no local e voltar apenas depois de uma noite de sono. Uma prima da jovem escutou o barulho e informou outras pessoas enquanto o suspeito fugia de carro.

A polícia foi chamada e encontrou o suspeito em Arajá, na região metropolitana de São Paulo, escondido na casa da mãe. Ele foi detido e levado para a delegacia com a vítima e as testemunhas do caso.

No local, ele afirmou que o sexo foi consensual, mas a vítima nega. “Em momento nenhum eu dei liberdade para ele fazer isso comigo”, declarou. Ela ainda afirma que a mulher do suspeito, que é irmã dela, acredita em sua versão sobre o ocorrido.