SP: Jovem de 18 anos morre em frente à mãe durante assalto

A jovem Emilli Camargo, de 18 anos, morreu no domingo (10) após ser baleada durante um assalto, em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo. De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a vítima estava no carro com a mãe quando foram abordadas por quatro criminosos em um carro vermelho. As informações saõ do R7.

A mãe da jovem acelerou e tentou fugir, mas os assaltantes dispararam contra o carro e atingiram Emilli. Após os disparos, o grupo fugiu sem levar nada. A jovem foi socorrida ao Pronto Socorro Central de Embu das Artes, mas morreu na unidade de saúde.

Conforme a GCM, uma adolescente chegou a ser apreendida e encaminhada para averiguação, mas foi liberada após a mãe comparecer à delegacia. A polícia busca por outros envolvidos.

O caso foi apresentado na delegacia de Embu das Artes. O corpo de Emili Camargo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Taboão da Serra para exames necroscópicos.