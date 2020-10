SP: Jovem dá à luz após achar que estava com tumor uterino

A jovem Nathaly Lopes, de 19 anos, descobriu que estava grávida instantes antes de dar à luz em um hospital de São Vicente, no litoral de São Paulo, na terça-feira (20). De acordo com ela, a barriga dela não cresceu e também não chegou a ganhar peso nos últimos meses. As informações são do G1.

Por estar há alguns meses sem menstruar, os médicos desconfiavam que a jovem estivesse com um mioma, um tumor uterino. Em fevereiro, na consulta com um ginecologista, Nathaly passou por um exame de toque e o profissional a diagnosticou com dor pélvica crônica.

Ela chegou a marcar um exame de ultrassom a pedido do ginecologista, mas a máquina estava sempre quebrada quando ela ia ao local do exame. Conforme a jovem, ao longo dos meses as dores foram se intensificando e, por isso, decidiu fazer um convênio.

A consulta com o médico particular seria na quarta-feira (21), no entanto, um dia antes, as dores ficaram insuportáveis no abdômen. Ela teve que ser socorrida as pressas para o Hospital São José, onde descobriu que estava grávida.

Conforme os médicos, pela dilatação, Nathaly estava grávida de 39 semanas. Elise, como foi chamada, nasceu com 47 centímetros e 2.850 kg. Apesar do susto, a criança se recupera bem do parto de emergência.

Para a jovem mãe, a chegada da menina foi um presente, já que há cerca de um ano, ela perdeu a mãe que tinha câncer. “Em novembro, completaria um ano do falecimento da minha mãe. Quase um ano depois, eu recebo a notícia de que sou mãe. Eu acho que foi um presente dos céus”, explicou ao G1.

Ainda segundo Nathaly , o nome “Elise” foi escolhido há alguns anos, durante uma conversa entre ela e a mãe. “Como ela tinha se apaixonado pelo nome, na época, permaneceu a promessa”, contou ao G1.

