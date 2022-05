SP: Jovem confessa ter matado a mãe e afirma que estava sob efeito de drogas

Um jovem, de 23 anos, confessou que matou a própria mãe, Maria Angela Bertelli, 70, a socos dentro da casa da família, na rua Indaiá, Vila Prudente (SP). Ele alegou que cometeu as agressões porque estava sob o efeito de drogas. O crime ocorreu na terça-feira (24). O corpo foi encontrado nesta quarta-feira (25). As informações são do R7.

O companheiro da vítima acionou a Polícia Militar. Quando equipes da 4ª Companhia do 21° Batalhão chegaram à residência, encontraram o corpo de Maria. Nesse momento, o homem informou que o jovem estava no seu quarto.





O soldado Guedes, responsável pela ocorrência, informou que uma irmã de Maria tentava falar com ela. Como não obteve retorno, resolveu contatar o companheiro da mulher.

O homem foi à casa de Maria e a encontrou caída na sala de estar.

Segundo os agentes, ao ser questionado, o jovem pronunciava frases desconexas. Quando os policiais tentaram se aproximar, ele os recebeu com hostilidade.

Ao ser contido pelos militares, ele confessou que discutiu com a mãe depois de ter usado entorpecentes. Além disso, o rapaz disse que “precisava consertar o sistema e buscar informações, e era isso que tinha feito”.

Segundo informações da Record TV, o rapaz se arrependeu do que fez depois que passou o efeito das drogas.

Mesmo assim, ele foi encaminhado ao 56° Distrito Policial (Vila Alpina). Depois, levado ao Fórum da Barra Funda, onde passou por audiência de custódia nesta quarta-feira.