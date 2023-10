SP: irmã do ministro Cristiano Zanin é agredida com chutes por homem

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2023 - 10:45 Para compartilhar:

A advogada Carolina Zanin, de 43 anos, irmã do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin, foi agredida com chutes por um homem na tarde de segunda-feira, 16, no bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo.

Como aconteceu:

Uma câmera de segurança do prédio onde Carolina mora registrou o momento da agressão ;

; A advogada voltava do passeio com dois cachorros quando um homem que passava pela calçada começou a agredi-la com chutes, que também atingiram os animais;

As agressões só foram interrompidas quando um segurança do prédio se aproximou. Na sequência, o homem saiu andando calmamente;

Por meio de nota enviada à ISTOÉ, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que o agressor ainda não foi identificado. A advogada registrou o caso no 23° Distrito Policial (Perdizes) como lesão corporal e ato de abuso a animais.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias