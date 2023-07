SP: Influenciadora é presa por suspeita de roubo após torturar vítima com maçarico

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2023 - 15:09 Compartilhe

A influenciadora digital Vitória Guarizo Demito, 25 anos, e o modelo Gabriel Meneses foram presos, nesta terça-feira (25), suspeitos de tortura e pelo roubo de mais de R$ 40 mil.

A vítima foi um homem que teria sido agredido após um encontro marcado através de um aplicativo. Ele teria ido até o apartamento da influencer, em Moema, Zona Sul de São Paulo. O caso aconteceu em 18 de maio.

Policiais cumpriram oito mandados de busca e apreensão, além de prisões temporárias. No local das buscas, eles encontraram porções de maconha, haxixe, cocaína e dezenas de psicotrópicos que teriam sido usados para dopar a vítima.

O caso é investigado pelo 27º DP.

Entenda a denúncia

Na ocasião, Vitória teria informado à suposta futura vítima que havia acabado de chegar de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e estava “triste porque o ex havia batido nela”.

O homem, então, foi recebido no flat de Vitória, onde teria sido surpreendido por outros dois homens, que cometeram as agressões. Um deles seria o modelo Gabriel Meneses.

Imobilizada, a vítima passou a ser espancada e forçada e a fornecer senhas de aplicativos bancários. Segundo foi relatado à polícia, o homem foi torturado com facas quentes e um maçarico nos braços.

Ele também teria ingerido medicamentos e perdido a consciência, acordando somente horas depois dentro do seu próprio carro, que estava estacionado próximo do local.

Segundo as investigações, foram feitas diversas transações bancárias, num total de R$ 41 mil, para contas dos envolvidos.

Vitória tem 1,1 milhão de seguidores em seu perfil no Instagram. Ela é transexual e sua transição de gênero foi registrada em vídeo quando cursava o terceiro ano do ensino médio, com exibição em seu canal no Youtube.

Fotos e o número de celular de Vitória estão em um site de serviço de acompanhante. O perfil tem o nome de Camilla Flores.

Assessoria emite comunicado

Nos Stories do perfil de Vitória no Instagram, a equipe publicou, nesta quarta-feira (26), um comunicado sobre a prisão.

“A LV Assessoria de Imprensa da influenciadora digital Vitória Guarizo informa que, até o momento, a prisão da nossa cliente é apenas temporária por 15 dias e que Vitória está colaborando com as investigações, esclarecendo os fatos, confiante de que provará sua inocência. O processo, no entanto, corre em segredo de justiça e a defesa ainda está tomando conhecimento das acusações. Por fim, a defesa de Vitória Guarizo garante que todos os fatos serão esclarecidos e certa de que a verdade prevalecerá!”

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por LV Assessoria de Imprensa (@lvassessoriadeimprensa)





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias