SP: Influencer evangélico é preso em investigação sobre crimes sexuais

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/10/2023 - 19:15 Compartilhe

O influencer evangélico Victor de Paula Gonçalves, de 27 anos, conhecido como Victor Bonato, foi preso no último dia 20, pela Polícia Civil de São Paulo. De acordo com as autoridades, o jovem é investigado por crimes sexuais e teve a prisão temporária decretada pela Justiça.

Segundo a polícia, o influencer foi preso durante um evento no município de Cesário Lange, interior de São Paulo. O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Barueri e está sob sigilo.

Um dia antes da prisão, em 19 de setembro, Bonato publicou um vídeo nas redes sociais no qual pediu perdão por ter “cometido alguns pecados”. “Eu caí em imoralidade e iniquidade, eu fui contrário a tudo que eu prego, eu desagradei o coração de Deus. Falei com Deus, com a minha família, falei com aqueles que confiam em mim e, cara, estou profundamente envergonhado e arrependido por isso”, disse o rapaz.

“Eu magoei pessoas, feri pessoas e trouxe vergonha para um ministério lindo nas mãos de Deus que é o Galpão. Estou vindo publicamente me confessar porque decidi deixar isso pra trás e eu quero construir certo, na luz, a partir de agora. Vim confessar pra que fique claro que errei e falhei, não o Galpão”, continuou.

Na sequência, Bonato pede perdão às meninas com as quais ele “falhou, enganou e defraudou”. “Eu errei como homem e estou aqui me confessando e pedindo perdão como homem. Quero pedir perdão às meninas com quem eu falhei, que eu defraudei e magoei, com quem eu não tive atitude de homem”, afirma o jovem na gravação.

“Quero pedir perdão à família de cada uma pelas falhas que cometi e espero que possam me perdoar. E se vocês não conseguirem, eu também compreendo”, declarou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Victor Bonato (@victorbonato_)

O que diz o Galpão

Também nas redes sociais, o grupo Galpão publicou no dia 19 de setembro que o influencer não fazia mais parte do movimento por “alguns acontecimentos que ferem diretamente o que o Galpão acredita”.

“Viemos através desse comunicado, informar que Victor Gonçalves não faz mais parte do nosso movimento! Alguns acontecimentos ferem diretamente o que o Galpão acredita e segue, fere a palavra e está em desacordo com o que Jesus nos ensina. Por esse motivo ele foi afastado do Galpão”, diz a nota.

“O Galpão preza pela verdade e responsabilidade com o evangelho, e acreditamos na necessidade de sermos transparentes em relação ao nosso ministério. Nós cremos em transformação, e oramos por isso. Estendemos o convite a todos, façam o mesmo!”, declarou.

Uma semana depois, o grupo anunciou o fechamento do espaço onde eram feitos os encontros religiosos para reforma.

“Viemos informar que o Galpão passará por uma reforma. Em razão da apuração dos fatos que estão sendo divulgados e de um novo tempo que Deus está nos direcionando não teremos nossos encontros na terça-feira. Por respeito a Justiça e a todos envolvidos, aguardaremos os esclarecimentos dos mesmos”, diz a nota.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias