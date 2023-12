SP: incêndio destrói dez casas em comunidade na Zona Sul da capital

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/12/2023 - 10:14 Para compartilhar:

Um incêndio destruiu dez casas na comunidade do Boqueirão, que fica na zona sul da capital paulista, durante a madrugada desta quinta-feira, 21. As chamas teriam se iniciado por volta das 23h30 de quarta, 20, e se espalhado pelas outras residências. Um botijão de gás chegou a explodir durante a ação do fogo e de acordo com as forças de segurança, não houve feridos. As informações são do Bom Dia São Paulo.

O que aconteceu:

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não é possível determinar as causas das chamas, já que as equipes teriam sido acionadas para incêndio em residência, mas ao chegarem no local, o fogo já havia se alastrado;

“A gente não sabe se foi intencional, nem se começou em um barraco ou na vegetação”, relatou um dos agentes das forças de segurança;

As autoridades conseguiram interditar ruas e evacuar imóveis próximos ao local, fazendo o rescaldo da área que pegou fogo durante a manhã;

O acesso à região foi parcialmente obstruído para que a perícia possa realizar investigações.

