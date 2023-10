Imagem de motorista de aplicativo que usa pregos na capa do celular para evitar furtos viraliza nas redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/10/2023 - 15:31 Compartilhe

Uma passageira de um motorista de aplicativo tirou uma foto que acabou viralizando nas redes sociais, na tarde da terça-feira, 3, durante uma corrida com destino à Zona Oeste de São Paulo. Nas imagens é possível ver que o homem que está dirigindo o carro colocou pregos na capa do celular para dificultar a vida de quem quiser furtá-lo.

+ Mortes têm queda histórica em SP; furtos chegam a pico

Resumo:

O motorista teria revelado em conversa que passou a utilizar os objetos devido ao aumento da criminalidade;

Em 2022, foi registrado um aumento de 12% no furto de celulares;

Organizações criminosas utilizam os dados dos celulares roubados para praticar uma série de delitos.

A mulher teria dito ao G1 que durante a viagem ela e o motorista discutiram sobre como a capital paulista está cada vez mais perigosa. Dado que é comprovado pelas estatísticas da SSP (Secretaria de Segurança Pública) do estado de São Paulo.

No ano de 2022, foram registrados 202.027 roubos de celular, o que representa um aumento de 12% em relação a 2021. A maioria dos casos aconteceu na Zona Central da cidade, com os distritos policiais de Campos Elíseos e da Sé estando no topo da lista da SSP.

A Avenida Paulista foi a via pública onde mais houve o furto de aparelhos telefônicos, cerca de 5 mil e 300 roubos só no ano de 2022. Registrando quase o dobro de delitos desse tipo do que na segunda colocada, a Avenida do Estado.

No dia 8 de agosto, a Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem apontado como maior receptador de celulares do Brasil, que atuava na capital do estado. Foram encontrados 312 aparelhos telefônicos, local onde, segundo as autoridades, o criminoso extraia os dados, cometia golpes e enviava os objetos para outros países, prática comum de organizações que realizam atividades ilícitas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias