SP: Idoso morre após ser espancado durante show do Fábio Jr.

O idoso Antônio Carlos Juliano, de 63 anos, morreu depois de ser agredido por um homem durante um show do cantor Fábio Jr., no Clube de Campo de Sorocaba, no interior de São Paulo, neste sábado (30). A vítima chegou a ser socorrida por uma ambulância do evento, mas morreu na Unidade Pré-Hospitalar (UPH) da Zona Leste de Sorocaba (SP). As informações são do G1.







De acordo com a Polícia Militar, o suspeito da agressão foi identificado como Leandro Luiz Manrique, que também estava machucado. Ele alegou aos agentes que tinha sido empurrado por Antônio e, com isso, revidou a agressão.

Conforme uma testemunha, que é amigo de Antônio, disse que o idoso era sócio antigo do clube. A pessoa contou que presenciou quando Leandro pisou na cabeça da vítima. Aos agentes, a testemunha disse ainda que segurou o agressor enquanto outras pessoas prestavam socorro à vítima.

Segundo a PM, Leandro foi preso em flagrante e passará por audiência de custódia por homicídio qualificado. Em nota ao G1, o Clube de Campo informou que “lamenta profundamente o ocorrido”.

“Nos solidarizamos com a família da vítima e informamos que daremos o apoio necessário, inclusive às autoridades. Reiteramos que a UTI Móvel contratada para o evento, assim como profissionais da saúde, agiram prontamente para socorrer a vítima. O efetivo de seguranças também estava no local e agiu assim que percebida a movimentação”, diz a nota. “Eles identificaram o agressor, que foi encaminhado por policiais militares à delegacia para que fossem tomadas as devidas providências legais”, informou o clube

A reportagem do G1 também procurou a assessoria de Fábio Jr., mas até o momento não obteve retorno.